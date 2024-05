Premio Gregor Von Rezzori al via. Con la Lectio Magistralis di Matar

Al via il Premio Gregor Von Rezzori, da oggi a venerdì. Il premio è giunto alla diciottesima edizione e propone un programma di spessore. Oggi alle 18 nel Cenacolo del complesso monumentale di Santa Croce la Lectio Magistralis di Isham Matar (nella foto) "Sapere e non sapere", dopo i saluti di Cristina Acidini, Presidente dell’Opera di Santa Croce, Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Alessia Bettini, vicesindaca del Comune. Prenotazione obbligatoria su premiogregorvonrezzori.org/programma/. Domani alle 11 al Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux i saluti di Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura del Consiglio Regionale della Toscana, Michele Rossi, Direttore Gabinetto Scientifico Vieusseux e premiazione della prima edizione del Premio per giovani poeti.

Alle ore 17.30 al Cinema La Compagnia "Oltre le parole: tradurre Michela Murgia", incontro su Michela Murgia e la traduzione coreana, con Paola del Zoppo e Hee Sun Moon. Alle 21 al Cinema La Compagnia annuncio del vincitore della XVIII edizione del Premio Gregor von Rezzori–Città di Firenze con Beatrice Monti della Corte. L’Odissea di Omero nella traduzione di Daniele Ventre (Ponte alle Grazie, 2023) vincitore del Premio Gregor von Rezzori per la traduzione letta da Fausto Russo Alesi. Venerdì gli appuntamenti sul canale YouTube della Fondazione Santa Maddalena.