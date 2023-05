Premio Giancarlo Bigazzi Vince anche un fiorentino

E’ il fiorentino Gianni Montelatici uno dei due vincitori del Premio nazionale Giancarlo Bigazzi per autori e interpreti musicali. L’ultimo atto al Teatro nuovo di Fiesole di fronte a tanto pubblico. Si è trattato della conclusione di un cammino lungo più di un anno, intrapreso per celebrare il decennale dalla morte di uno dei maestri della musica leggera italiana, che ha scritto più di 1400 canzoni. La scelta di Fiesole non è stata casuale perché qui Giancarlo si sposò con la moglie Gianna Albini e qui sono state celebrate le sue esequie. Due le categorie in gara nel concorso: autorale e interpretativa. La padovana Maddalena Zecchin ha vinto nella categoria degli interpreti con la canzone "Ho amato tutto" di Tosca mentre il fiorentino Gianni Montelatici è stato il più bravo nella categoria autori con il suo brano "Se fosse vero". La giuria era composta dal maestro Marco Falagiani, storico collaboratore di Giancarlo Bigazzi, da Gianna Albini Bigazzi, dalla cantante Valentina Galasso e da Massimiliano Pani, figlio di Mina e Corrado Pani, produttore, compositore e arrangiatore, che è molto affezionato alla famiglia Bigazzi e ha lavorato a lungo anche con Giancarlo. Maddalena Zecchin si è aggiudicata la realizzazione, incisione, distribuzione e promozione di un brano scritto dalla Giancarlo Bigazzi Edizioni e Produzioni Musicali e da Marco Falagiani.

Per Gianni Montelatici, vincitore della categoria autori in palio arrangiamento, incisione, distribuzione e promozione del brano inedito presentato al concorso, da parte della Giancarlo Bigazzi Edizioni e Produzioni Musicali, e del videoclip. E’ stato un bel pomeriggio caratterizzato dalla grande musica del film premio Oscar "Mediterraneo" realizzata da Bigazzi e interpretata da Marco Falagiani e Valentina Galasso, e da altri celebri brani del maestro proposti dai talentuosi Cecille e Fellow. Tante le emozioni per gli intermezzi ballettistici di Angelica Gismondo che si esibisce nei tour di Andrea Bocelli. E proprio quest’ultimo, insieme alla moglie Veronica Berti ha voluto inviare un video messaggio e come loro hanno fatto Nek, Elisa, Massimo Ranieri, Renato Zero, Marco Masini e Gaetano Curreri. La serata è stata condotta dal giornalista e scrittore Circo Castaldo con Vittoria Di Palma. Ai due trionfatori anche la statuetta dello scultore versiliese Michele Cosci.

Enrico Salvadori