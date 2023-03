Premio "Frammenti di storia 2023" Seicento concorrenti, i vincitori

Ventidue anni portati benissimo quelli del concorso "Frammenti di storia" che si è concluso, domenica scorsa, all’Hotel Delta Florence di Calenzano nell’ambito della Borsa scambio del giocattolo. Oltre 600 le opere esposte fra elaborazioni, sculture, plastici, diorami arrivate da tutta Italia. Una giuria composta da giornalisti, attori, registi, scenografi ha decretato i vincitori del Premio messo in palio dal Consiglio regionale della Toscana: il primo posto è andato a Luigi Fusco per ben due opere "Creazione" e "Il vecchio e il bambino", il secondo a Marco Neri con "Berlino anno Zero" e il terzo a Stefano Ferrari con "Comando abbiamo un problema". Quarto il "Carro etrusco" di Claudio Lombardi. L’altra giuria composta da addetti ai lavori ha decretato invece il vincitore del "Premio Regione Toscana Best of show 2023": Angelo Amorese di Verona per la magistrale pittura di una serie di soldatini piatti. Premio alla carriera per Massimo Ruggeri di Roma.