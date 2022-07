Menarini, "il fair play rappresenta i nostri valori"

Firenze, 6 luglio 2022 - "Per noi il fair play è un modo di essere, ciò che caratterizza anche il nostro approccio all'attività economica. È etica, è rispetto e lealtà all'interno di ogni competizione, sia sportiva che economica. È un cosa molto importante, è un modo di vivere. Il fair play è il modo di affrontare la vita, di affrontare l'economia, è un modo di essere, è un modo di agire". Lo ha detto Alberto Giovanni Aleotti, azionista e membro del board di Menarini, in occasione della cena di gala a Firenze per il premio internazionale Fair Play Menarini.

"Per noi - ha aggiunto Aleotti - è importante dare questo tipo di messaggio attraverso i campioni dello sport che hanno rappresentato per molti un modello e un'aspirazione".

Il presidente di Menarini Eric Cornut ha poi detto di essere "felicissimo di accogliere così tanti campioni a Firenze come negli anni scorsi, effettivamente il fair play, l'etica ed un comportamento di rispetto è fondamentale per chi vuole riuscire e se i grandi campioni e le grandi campionesse ci possono dare una mano a promuovere il buon esempio è una gran bella cosa".

"Come imprenditori - ha aggiunto Cornut - si è un po' come in una corsa ad ostacoli, ogni giorno c'è qualcosa, e se c'è qualcosa, e si ha l'allenamento per andare avanti, possiamo cadere a terra, ci rialziamo e si va avanti, come nella corsa ad ostacoli. Per gli atleti l'obiettivo è raggiungere i propri traguardi e vincere, per noi è servire il paziente. Non bisogna mai lasciarsi abbattere dalle difficoltà, avere fiducia nelle proprie capacità e insieme si riesce a fare tutto".

Presenti a Firenze leggende come il nuotatore australiano Ian Thorpe, il campione del mondo della MotoGp Casey Stoner, la stella del tiro a volo di San Marino Alessandra Perilli e due campioni dello sci alpino paralimpico come Bertagnoli e Ravelli. Tra i personaggi intervenuti nel corso della serata anche l'ambasciatore del Fair Play Edwin Moses, ex campione dei 400 metri ostacoli, che ha ricordato come non si debba coltivare solamente la “cultura del risultato”. Messaggi positivi promossi anche da Giovanni Andrea Zanon, violinista che ha suonato alla cerimonia di chiusura delle olimpiadi invernali di Pechino 2022. Soddisfazione per la serata è stata espressa da Eric Cornut, presidente del Gruppo Menarini, e da Elcin Barker Ergun, Ceo di Menarini, oltre che da Alberto Giovanni Aleotti, azionista e membro del board Menarini. Tanti gli amministratori intervenuti, dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, al sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, primo cittadino del comune dove giovedì sera si consumeranno le emozioni più belle del XXVI Premio Internazionale Fair Play. Nella serata di giovedì andrà in scena la vera e propria cerimonia di premiazione dei sedici campioni protagonisti dell'edizione 2022 e sul palco di Piazza del Municipio saliranno giganti come Roberto Donadoni, Massimo Ambrosini, Marco Bracci, Tania Cagnotto, Federica Pellegrini e Giorgio Porrà, firma del giornalismo sportivo.