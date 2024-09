Pranzo nel chiostro per 160 poveri. E tour tra le bellezze della Basilica. L’iniziativa della Caritas diocesana

Per il terzo anno consecutivo, Caritas diocesana e frati conventuali di Santa Croce, ieri, giorno in cui ricorreva l’Esaltazione della Croce, hanno organizzato un pranzo nel chiostro della basilica rivolto alle persone in difficoltà. All’appuntamento hanno partecipato 160 poveri, l’arcivescovo Gambelli, la sindaca Funaro e il presidente del Q1 Mirco Rufilli: "E’ stata un’occasione conviviale a cui è seguito il tour della chiesa e delle sue bellezze", spiega il direttore della Caritas Marzio Mori. In tavola, cannelloni alla fiorentina, pollo arrosto e patate e per terminare panna cotta in tre versioni.