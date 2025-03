Pranzo dei bifolchi al santuario

Edizione di primavera per il pranzo dei Bifolchi, oggi al santuario di Pietracupa a San Donato in Poggio. Una tradizione culinaria che va avanti da 500 anni, con le stesse ricette e in alcuni casi i medesimi utensili, nella quale a cucinare sono soltanto gli uomini. Tra i piatti ci sarà lo stracotto, come lo cucinavano nel Rinascimento, che i bifolchi inizieranno a cucinare alle 5,30 del mattino, e sarà preparato ni’ canto di foco’ in tegami di rame per 6 ore circa. Poi sarà servito alle circa 200 persone commensali nell’oratorio e nelle antiche cantine del santuario. La tradizione arriva dal sedicesimo secolo.