Toscana, 25 dicembre 2019 - Un Natale per tutti, una grande tavola capace di mettere insieme tante persone diverse tra loro. Mercoledì 25 dicembre, alle ore 13, nella Basilica di San Lorenzo e nel centro Spazio Reale di San Donnino il pranzo di Natale della Comunità di Sant'Egidio di Firenze, preparato in collaborazione con la Diocesi, al quale prenderanno parte il cardinale Giuseppe Betori e, quest'anno, il Sindaco Dario Nardella.

Il 28 dicembre verrà preparata e portata la cena ai senza fissa dimora. Altri momenti di condivisione anche nel carcere di Sollicciano durante le festività.



A Livorno alle 11.45 pranzo a nella chiesa di San Giovanni Battista e alle 12 presso l'ex circoscrizione in piazza Saragat 1.



A Pisa pranzo di Natale nella Chiesa di San Matteo alle 12.30.



A Lucca due pranzi alle ore 12: nel salone dell'Arcivescovado e nel quartiere di Pontetetto, dove Sant'Egidio conduce una scuola della pace.

Feste anche in due istituti per anziani: l'uno si e svolto alla Pia casa il 21 dicembre, l'altro invece il 27 dicembre al

Centro anziani di Monte S. Quirico.



Tutti, a Firenze, sono stati invitati il primo gennaio 2019, alle 10.45, in piazza San Lorenzo per la Giornata mondiale della pace: si attraverserà la città col corteo 'Pace in tutte le terre' per raggiungere Santa Maria dei Ricci in via del Corso a mezzogiorno per l'Angelus e poi per un momento conviviale.

Il 1 gennaio 'Pace in tutte le terre' anche a Montenero e a Lucca (in collaborazione con la Diocesi, Piazza Sant'Andrea ore 16).

Le iniziative sono sostenute anche con l'aiuto di Fondazione Cr Firenze, Otto per mille Chiesa Cattolica e Unicoop.

Nel video il saluto di Natale di Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio