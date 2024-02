Powersoft, collaborazione con Ferrari. Soluzioni innovative nel sistema audio

SCANDICCI (Firenze)

Non solo lusso. Scandicci esporta anche tecnologia ad altissimo contenuto di innovazione. Powersoft, azienda all’avanguardia nei sistemi di amplificazione audio ha avviato una collaborazione con la Ferrari entrando dalla porta principale nel mondo dell’automotive di lusso. Una scelta, quella del Cavallino, che premia l’azienda scandiccese e i suoi passi in avanti in un settore dove i progressi sono rapidissimi.

La collaborazione punta a sviluppare soluzioni che contribuiscano a migliorare l’esperienza del marchio Ferrari in ambito audio, minimizzando i consumi energetici e garantendo benefici in termini di efficienza, affidabilità e qualità del suono. "Siamo entusiasti della nuova e stimolante collaborazione tecnologica con Powersoft – ha detto Ernesto Lasalandra, Chief Research & Development Officer di Ferrari - che ci consentirà di offrire esperienze audio eccezionali. Mettendo a fattor comune le nostre competenze e il nostro know-how, puntiamo a definire delle soluzioni all’avanguardia e a una qualità del suono superiore che non vediamo l’ora di condividere con i nostri clienti". Il 2023 di Ferrari è stato da record con un fatturato di 5,970 miliardi di euro (17,2%), un utile operativo a 1,617 miliardi (+31,8%) e l’utile netto che ha superato il miliardo, a 1,257 miliardi (+34%). Sono uscite in consegna da Maranello 13.663 vetture, ossia 442 unità in più rispetto al 2022. La personalizzazione delle supercar è sempre più spinta.

Per questo Powersoft, coi suoi impianti ad altissima tecnologia è entrata nel progetto del marchio alfiere nel mondo del made in Italy su quattro ruote. "La collaborazione con Ferrari – ha detto l’Ad di Powersoft, Luca Lastrucci – segna un momento significativo nella storia della nostra azienda e dimostra la capacità e la creatività italiana nel campo dell’acustica nel mercato automotive. Condividiamo i valori fondamentali di eccellenza, innovazione e passione per l’ingegneria e lo sviluppo tecnologico. Siamo entusiasti di contribuire con il nostro know-how a migliorare l’esperienza audio di Ferrari".

Ma quali sono le caratteristiche che vi hanno resi così attrattivi sul mercato dell’auto? "La significativa riduzione della dispersione di calore – ha detto ancora Lastrucci – il recupero attivo dell’energia reattiva degli altoparlanti e la flessibilità di installazione grazie al rapporto peso/potenza estremamente favorevole, sono le caratteristiche delle nostre tecnologie che hanno contribuito a tracciare la strada per questa cooperazione tutta italiana".

Tra le specificità dell’azienda di Scandicci, l’aver realizzato l’impianto audio di Sphere, l’arena di intrattenimento di nuova generazione che si trova a Las Vegas, e in passato la realizzazione dell’impianto sonoro della Mecca. Fondata nel 1995 dai due fratelli Luca e Claudio Lastrucci e Antonio Peruch, ormai Powersoft è diventata un player mondiale del settore. In azienda lavorano attualmente oltre 110 persone altamente qualificate e l’attività vanta una vendita capillare a livello mondiale. Le attività di ricerca e sviluppo vengono svolte direttamente all’interno del Gruppo, mentre la produzione si avvale sia di proprie linee interne, sia di fornitori che operano in Italia e all’estero.