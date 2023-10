Posti letto ampliati abusivamente. Nei guai un affittacamere a Firenze

Firenze, 25 ottobre 2023 - Ventitré posti letto invece dei sei regolamentari grazie all’utilizzo ai fini abitativi di locali di servizio. È quello che ha scoperto la polizia municipale durante un controllo, effettuato la scorsa settimana, a un affittacamere professionale in pieno centro storico. Un accertamento mirato visto che gli agenti del Reparto di polizia amministrativa sono stati insospettiti dalle offerte pubblicate sulle piattaforme specializzate. Sospetti che hanno trovato conferma: invece delle tre camere con complessivi sei posti letto, l’attività aveva a disposizione otto camere con 23 posti letto. Un incremento ottenuto tramite l’utilizzo di un intero piano dell’immobile destinato a locali tecnici e magazzini come locali abitativi, in difformità da quanto previsto dal Regolamento Edilizio.

Il gestore, un cittadino straniero del 1980, è stato multato (con sanzioni pari a 800 euro) e denunciato per abuso edilizio e per la mancata comunicazione dei nominativi degli ospiti alla questura (per la prima prevista un’ammenda da oltre 10.300 euro, per la seconda l’arresto fino a tre mesi).

Questo controllo rientra in un’attività mirata effettuata dalla polizia municipale che prevede l’analisi delle offerte sulle piattaforme on line e sopralluoghi ad hoc nelle vie del centro. Un centinaio gli accertamenti eseguiti da inizio anno, 69 le violazioni contestate che vanno da attività completamente abusiva ad ampliamenti non autorizzati con una quindicina di notizie di reato e una settantina di sanzioni amministrative.