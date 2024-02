Poste Italiane. Crescita del personale in Valdisieve

Cresce il personale al lavoro negli uffici postali della Valdisieve. Da pochi giorni infatti la sede di Pontassieve 1 in via Bettini a Pelago. "Mi sono candidata giusto un anno fa attraverso il sito di Poste Italiane - dice Irene Ollani, soddisfatta per il suo nuovo ruolo -. Avevo intenzione di puntare al ruolo di specialista consulente finanziaria, che ora posso svolgere proprio nell’ufficio postale Pelago 1. Il mio nuovo lavoro è gratificante e di responsabilità, oltre che stimolante per raggiungere nuovi obiettivi personali e di squadra giorno dopo giorno". Nata a Bagno a Ripoli, questa giovane e nuova forza entra a servizio degli utenti della Valdisieve dopo un percorso professionale legale specializzato nel diritto bancario, oltre che di una significativa esperienza nel settore assicurativo. "Tutte esperienze - conclude Irene - che mi hanno insegnato a rapportarmi con clienti e realtà differenti ma che necessitano sempre di grande cura ed attenzione".

L.B.