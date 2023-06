Poste, avanti il servizio “Seguimi”

Poste Italiane informa che - fino al 31 dicembre 2023 - sarà possibile usufruire gratuitamente del servizio "Seguimi", che prevede per coloro che vivono nelle aree alluvionate e sono stati costretti a lasciare le proprie case, la possibilità di ricevere automaticamente la posta dal vecchio al nuovo indirizzo, anche se questo è temporaneo. Il servizio è valido per la corrispondenza destinata sia in Italia che all’estero e può essere prorogato o attivato direttamente da parte degli interessati contattando il numero verde 800.003.333. Nello specifico, le aree che possono usufruire del servizio gratuito sono quelle dei comuni di Firenzuola, Londa, Marradi e Palazzuolo sul Senio. "Con questa iniziativa - dice una nota di Poste - l’azienda conferma la propria vicinanza ed attenzione ai singoli territori".