Invasione di piccoli crostacei preoccupa Scandicci. Ecco i “porcellini”

Scandicci, 28 ottobre 2023 – Piccoli sono piccoli, purtroppo non sono tre ma almeno tremila ogni giorno. In via di Porto c’è un’invasione di porcellini di terra, crostacei che vivono e si riproducono in zona umida. E in effetti, la piana scandiccese umida lo è davvero, basta seguire la toponomastica che in questa zona è piena di vie piuttosto evocative: padule, stagnaccio (alto e basso), porto e chi più ne ha più ne metta.

In questo caso, i porcellini di terra arrivano da un terreno incolto e finiscono per entrare in un blocco di case di recente costruzione. I residenti sono piuttosto esasperati, sono costretti a tenere le tapparelle abbassate per evitare che gli animaletti finiscano in casa. Ma tutto intorno c’è una sorta di invasione.

"Non sappiamo come fare – racconta Melissa Martino, una dei residenti degli otto appartamenti di via di Porto – i porcellini arrivano da questo terreno di proprietà privata. E’ incolto, trasandato, ovviamente è un luogo perfetto per far proliferare gli animaletti che infestano la nostra casa. Sono tantissimi, migliaia, non riusciamo a stare tranquilli".

I porcellini di terra non sono pericolosi per l’uomo, ma è chiaro che in quantità abnorme come quella sono sicuramente infestanti. I residenti stanno facendo di tutto per essere liberati da questa invasione. Raccontano di aver chiamato il comune e Alia ma per il momento non hanno ricevuto risposta perché il terreno è privato. A quel punto si sarebbero rivolti anche al proprietario del terreno, parimenti non ricevendo risposta. "Vorremmo solo - ha concluso Melissa Martino – che qualcuno potesse aiutarci. Abbiamo chiesto aiuto, il disagio che stiamo vivendo è reale".

Secondo gli esperti, la prima cosa da sapere per riuscire a "combattere" questi animali è che, per sopravvivere, hanno bisogno molta umidità. Per questo motivo, i piccoli crostacei vanno a caccia di ambienti umidi, e nella piana scandiccese, umida per definizione hanno trovato un habitat favorevole. Un modo efficace per allontanarli è lavare i pavimenti con la varichina e cospargere di sale i muri perimetrali della casa. Con l’arrivo dell’inverno tuttavia, dovrebbero sparire naturalmente.