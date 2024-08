Ponti ferroviari, partono le sostituzioni. Installata la nuova travata sopra il Lamone

Manca ormai una decina di giorni alla riapertura della linea ferroviaria Firenze – Faenza, chiusa per quasi un mese per installare il nuovo Ertms, evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. E si è approfittato dello stop per continuare un lavoro altrettanto importante, la sostituzione dei ponti sul fiume Lamone, sulla tratta di Marradi. Il programma è di sostituirli tutti, già se ne erano collocati un paio nuovi, e stavolta si è proceduto a installare la nuova travata in località Fantino. Non è stato semplice. C’era da rimuovere il vecchio impalcato, risalente a cento anni fa, della lunghezza di circa 34 metri, e prima di collocare la nuova travata metallica, dal peso di oltre 200 tonnellate, si è provveduto a consolidare e impermeabilizzare le spalle del ponte, sulle quali poggia. All’opera, nel cantiere, sono stati una cinquantina di tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici. Per rimuovere il vecchio ponte e rimettere al suo posto la nuova pesante travata si è dovuta impiegare una gru alta oltre 30 metri e con portata di 700 tonnellate. Non è stato facile neppur montarla. I vari "pezzi" della grande gru sono stati portati nell’area di cantiere a Marradi con diversi trasporti eccezionali – ne sanno qualcosa gli automobilisti che li hanno incrociati o che hanno dovuto seguirli a passo d’uomo lungo tutta la salita della strada della Colla -, e sono stati poi assemblati sul posto con l’ausilio di una seconda gru. Per consentire tutto questo è stata realizzata un’area di cantiere su due livelli: uno superiore per la gru di supporto e per il deposito della nuova e della vecchia travata e uno inferiore per la gru utilizzata per movimentare le travate. L’investimento di Rfi per questo intervento di sostituzione del ponte sulla Faentina ammonta a circa 12 milioni di euro.

Paolo Guidotti