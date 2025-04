Pontassieve: aperte le iscrizioni online per mensa e trasporto scolastico 2025/2026

Proiettati nel futuro. A Pontassieve l’organizzazione della scuola per la prossima annata ha già preso avvio con l’organizzazione dei servizi di mensa e trasporto scolastico. Per questo’ultimo sono aperte le iscrizioni. Il servizio verrà effettuato con mezzi scuolabus e con mezzi del trasporto pubblico locale. Le domande possono essere presentate fino al 30 giugno esclusivamente online, accedendo con Spid al portale dedicato: https://pontassieve.cloud.softech-engineering.it/UserLogin/LoginUser.aspx. Deve presentare la domanda chi termina un ciclo di studi e passa al ciclo successivo (dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria o dalla scuola primaria alla scuola media) e desidera usufruire del servizio e chi non è attualmente iscritto ed intende utilizzarlo a partire dall’anno scolastico 2025/2026. Non deve presentare la domanda chi è già iscritto nel corrente anno. Per quanto riguarda la mensa scolastica fino al 30 giugno prossimo è attivo il servizio online d’iscrizione. Le domande di iscrizione o riconferma al servizio di refezione, per gli alunni che frequentano una delle scuole del territorio comunale di Pontassieve, dovranno essere presentate esclusivamente online al link: https://www1.eticasoluzioni.com/pontassieveportalegen. Le informazioni sul servizio mensa e su quello di trasporto scolastico - oltre che le relative tariffe - sono disponibili all’indirizzo web del comune di Pontassieve, https://www.comune.pontassieve.fi.it/servizi/educazione-e-formazione. Per chi preferisse utilizzare il telefono, il numero di riferimento è 0558360242.

Leonardo Bartoletti