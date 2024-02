Polmonite bilaterale,. Drusilla Foer in ospedale: "Ci rivediamo presto" L'artista fiorentina Drusilla Foer, nota come Gianluca Gori, è ricoverata in ospedale per una polmonite bilaterale. Ha annunciato la notizia in un video sui social, rassicurando i fan. I prossimi spettacoli di "Venere Nemica" sono stati rinviati.