Polizza obbligatoria per le imprese. Slitta la scadenza

C’è attesa per il provvedimento del governo – che dovrebbe arrivare in questa settimana – per il rinvio di sette mesi (dunque al 31 ottobre) della scadenza per imprese e attività produttive di sottoscrivere una polizza contro le calamità naturali, conosciuta come "Cat Nat". Questo obbligo, introdotto per tutelare il tessuto imprenditoriale in caso di eventi catastrofici come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni, riguarda tutte le aziende con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, ad eccezione delle imprese agricole.

La polizza dovrà coprire i danni diretti ai beni aziendali, come fabbricati, terreni, impianti e macchinari, provocati da tali eventi. Quanto costa stipulare una polizza Cat Nat? Facile.it ha effettuato delle simulazioni per tre tipi di attività commerciali (ristorante, autofficina e hotel) in diverse zone d’Italia: Nord, Centro e Sud. Per esempio, per un ristorante con un immobile da 300mila euro e attrezzatura di valore pari a 100mila euro, il premio annuale a Milano è di 343,50 euro, a Roma di 401 euro e a Palermo di 469 euro. Per un’autofficina con un fabbricato da 400mila euro e 200mila euro di attrezzatura, i costi vanno da 359 euro a Milano, 434 euro a Roma, fino a 551 euro a Palermo. Infine, per un hotel con un immobile da 1 milione di euro e attrezzature da 500mila euro, il premio annuale è di 703,50 euro a Milano, 720,50 euro a Roma e 1.033,50 euro a Palermo.

"Il prezzo di queste polizze dipende da numerose variabili, come la rischiosità del territorio, la probabilità di eventi calamitosi, la vulnerabilità dei beni aziendali e il tipo di attività svolta. Nonostante ciò, si tratta di importi modesti se confrontati con i benefici che un risarcimento può portare in caso di danni", il commento di Andrea Ghizzoni, managing director assicurazioni Facile.it.

mo.pi.