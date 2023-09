Pusher ferisce un agente alle Cascine. Arrestato dopo l’inseguimento

Firenze, 2 settembre 2023 – Lo hanno raggiunto e inseguito tra la vegetazione del parco delle Cascine a Firenze, ma quando lui ha finto di arrendersi si è poi scagliato contro gli agenti, colpendo con un violento calcio alla caviglia il primo dei suoi inseguitori. Il protagonista è un senegalese di 33 anni, fermato nell’ambito dei controlli straordinari effettuati dagli uomini della Questura di Firenze coordinati dal questore Maurizio Auriemma.

Lo spacciatore è stato inseguito da due agenti di polizia, entrambi motociclisti del reparto speciale Nibbio. Il fuggitivo, dopo aver ferito l’agente, è comunque stato bloccato dallo stesso poliziotto, pur sofferente per la contusione subita, e insieme al collega è stato effettuato l'arresto. Il marsupio che aveva lanciato via è stato recuperato poco dopo: all'interno oltre a dosi di cocaina e marijuana c'erano quasi 200 euro in contanti, che gli investigatori ritengono verosimilmente essere provento di spaccio.

È accusato di detenzione di stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sempre ieri, durante servizi straordinari Interforze, i cani antidroga della questura di Firenze hanno scoperto più di due etti e mezzo di hashish nascosti tra la vegetazione del parco di San Salvi. Infine, venerdì pomeriggio una volante ha fermato in via di Novoli un 19enne a passeggio con uno zaino al cui interno c'era un coltello di 32 centimetri. Il giovane è stato denunciato.