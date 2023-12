Polizia Municipale. Ecco il nuovo comando

Il Comando della polizia municipale è già attivo nella nuova sede di via Fratti 1. I lavori di trasferimento dalla palazzina di via Garibaldi nella struttura, si sono infatti conclusi in anticipo rispetto ai tempi previsti. I numeri di telefono, le modalità di accesso e i recapiti dei singoli uffici non cambiano, con l’eccezione del front office che riaprirà lunedì 18 dicembre con nuovi orari: lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 13,30, e martedì e giovedì dalle 15 alle 17,45. Il ricevimento telefonico si svolgerà, invece, il martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 13,30 e il venerdì dalle 10,30 alle 13,30. L’arrivo dei vigili urbani completa il quadro degli spostamenti nel nuovo polo che ospita già, da alcuni mesi, l’Ufficio Tributi e gli Uffici Infanzia, casa, scuola e sport. Devono essere ancora completati i lavori nel cortile esterno (destinato a uso esclusivo dei mezzi dei vigili) e quelli per il ripristino e sistemazione delle facciate dell’immobile. L’operazione di concentramento di servizi in via Fratti, oltre ad avvicinare gli uffici al palazzo comunale, consentirà all’amministrazione un congruo risparmio sugli affitti, visto che gran parte delle attività trasferite (compreso il comando della municipale) si trovavano in strutture di proprietà privata.

S.N.