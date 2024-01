Politica È morto Andrea Santoni. Il rione dice addio al suo paladino

di Sandra Nistri

Per il quartiere di Quinto, dove viveva, era un referente affidabile, un punto di riferimento cui indicare problemi, criticità, cose da migliorare. E Andrea Santoni, per molti anni, ha portato queste segnalazioni all’attenzione del Comune durante il suo impegno nelle istituzioni ma anche dopo, come privato cittadino. La notizia della sua morte, avvenuta ieri notte all’età di 75 anni dopo un breve periodo di malattia, ha dunque spiazzato e profondamente addolorato chi lo conosceva ed apprezzava.

Fra loro il primo cittadino di Sesto Lorenzo Falchi: "Ho condiviso con Andrea la mia prima consiliatura, tra il 2004 e il 2009 – ricorda - apprezzandone la sensibilità e l’attenzione per la nostra città e, in particolare, per il quartiere di Quinto. Alla moglie Manola e alla sua famiglia esprimo, a nome mio e di tutta l’amministrazione, il più profondo cordoglio". Santoni aveva ricoperto il ruolo di presidente del consiglio comunale nell’ultimo mandato dell’ex sindaco Andrea Barducci dal 1999 al 2004 e nel successivo consiglio comunale, il primo del sindaco Gianni Gianassi, era stato rieletto consigliere comunale nelle file dei Democratici di Sinistra.

Aveva poi aderito al Pd ma, pur mantenendo inizialmente la tessera del partito, nel 2009 aveva dato vita, con esponenti conosciuti come Massimo Ferrucci, Eleonora Moscardi, l’ex sindaco Carlo Melani solo per citarne alcuni, alla lista civica "Democratici per Sesto", all’opposizione in consiglio, non risultando subito fra gli eletti ma subentrando, a inizio 2013, a Massimo Ferrucci.

Nel novembre di quell’anno aveva però annunciato il suo rientro nel Pd considerando conclusa l’esperienza civica. Fra i suoi impegni anche quello di coordinatore del Centro civico 3 di Quinto dal 1994 al 1999. "L’improvvisa notizia della scomparsa di Andrea Santoni – dice il segretario del Pd sestese Lorenzo Zambini - mi ha lasciato senza parole. Nel tempo ho potuto conoscere tutta la sua passione e la sua energia, accompagnate sempre dal sorriso e dall’ironia. Un grande abbraccio e le più sentite condoglianze alla famiglia". Da ieri pomeriggio la salma è esposta alle Cappelle del Commiato mentre il funerale si terrà domani alle 11 alla Chiesa di Santa Croce a Quinto.