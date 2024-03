Polisportiva Remo Masi: "Talenti, valori e rispetto"

Nell’ambito delle associazioni dilettantistiche sportive la società Polisportiva Remo Masi rappresenta una realtà fortemente radicata sul territorio nell’area della Valdisieve. Questo sodalizio nasce nel 1982 come pallavolo Rufina, per poi approdare all’attuale Polisportiva Remo Masi nel 1984.

Oggi il club vanta oltre 350 iscritti ed è un punto di riferimento in varie discipline. "Abbiamo come obiettivo primario - afferma il presidente della Remo Masi, Marco Fieri - quello di sostenere l’attività sportiva in vari settori. Infatti all’interno delle strutture utilizzate possiamo trovare Pallavolo, Karate, Danza, Pilates, Hip Hop, Bioenergia, Ginnastica per tutte le età. Negli anni sono stati raggiunti risultati sportivi di rilievo nelle discipline da competizione, oltre che nelle varie esibizioni fatte a livello locale e non solo, ad esempio nella danza".

Per quanto riguarda i traguardi sportivi tante le soddisfazioni ottenute dalla Polisportiva Remo Masi. "Ritengo importante segnalare - prosegue Fieri - la partecipazione con ottimi risultati a due campionati Regionali di pallavolo Serie C maschie e femminile. Siamo l’unica società nella Valdisieve a prendere parte ad entrambe le competizioni. Questo obiettivo è stato raggiunto con l’impegno dello staff direttivo, dei vari allenatori ed insegnanti, con il sostegno dei tesserati e delle loro famiglie, nonostante le varie difficoltà sia per le piccole dimensioni del Comune di cui facciamo parte, sia per riuscire ad indirizzare i ragazzi ad un sport che non sia il calcio".

Inoltre il presidente Fieri ha già lo sguardo rivolto al futuro: "Quello che la società si prefigge di raggiungere sono lo spirito di squadra e il rispetto per gli altri, attraverso lo sport e cercando di coniugare insieme all’attività sportiva anche il coinvolgimento della comunità. Vogliamo essere un punto di aggregazione al di fuori dei vari allenamenti. Promuoviamo open day e feste dello sport, poi tutti a sostenere le partite delle prime squadre di Pallavolo serie C che sono il nostro fiore all’occhiello insieme all’attività giovanile. E senza dimenticare gli spettacoli di danza che richiamano un folto pubblico di tutte le età per uno sport che ha fascino ed è in continua crescita".

La gestione della Polisportiva Remo Masi della Valdisieve è affidata a questo Consiglio direttivo: presidente Marco Fieri, vicepresidente Claudio Batistoni, segretario Stefano Pesce. Altre figure di rilievo sono Matteo Galanti direttore tecnico per il settore Pallavolo, Alice Calcinai direttore artistico settore danza, insieme a tanti dirigenti, allenatori e istruttori che compongono lo staff direttivo e tecnico societario. Un club in salute che vuole sempre più crescere e affermarsi nel panorama sportivo del territorio fiorentino e anche regionale.

Francesco Querusti