Polemica sul Poc: "La maggioranza non ha visione"

SESTO

Il consiglio cha approvato le controdeduzioni alle osservazioni al piano operativo, ultimo atto prima del ritorno del Poc in aula per la ratifica. "Finisce un grande lavoro – dice “Per Sesto“ unendosi alle parole dell’assessore all’Urbanistica Damiano Sforzi - che è il frutto di una collaborazione, ascolto e partecipazione con la cittadinanza. In altri territori si è scelto di privilegiare la rendita, noi scegliamo di privilegiare il lavoro, la qualità dell’ambiente e della vita, l’economia". Il Pd, invece, giudica positivamente l’approvazione, all’unanimità, di un proprio ordine del giorno di accompagnamento al Poc relativo all’area Ginori: "Il Presidente della Fondazione Museo Archivio Richard Ginori, Tomaso Montanari - sottolinea - ha già dichiarato l’interesse e la volontà di acquisire da parte della Fondazione l’area adiacente al Museo, tra via Pratese e viale Giulio Cesare, per permettere lo sviluppo del Museo e delle sue attività collegate. Un percorso che deve essere sostenuto con convinzione da tutte le istituzioni pubbliche e da tutta la città, oggi il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino l’ha ribadito con forza". Voce fuori dal coro quella del capogruppo di Italia Viva Gabriele Toccafondi: "Il Poc – sottolinea - non è solo un atto dovuto per legge ma un atto politico di visione di un territorio. Serve una visione vera: cosa ipotizzo adesso che tra decenni si possa ricordare? Questo Poc ha bene poca visione e molta gestione ordinaria. Apprezzo che ci sia finalmente la volontà di collaborare sul Polo universitario".

Sandra Nistri