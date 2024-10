Pol-Cascine, in una settimana oltre 180 persone controllate

Firenze, 2 ottobre 2024 - Oltre 180 persone e 23 i veicoli controllati, 12 denunce, sostanze stupefacenti e un centinaio di oggetti sequestrati, una bicicletta rubata ritrovata e restituita al proprietario. Sono alcuni dei dati del report dell’attività della Pol-Cascine che ha preso il via il 23 settembre e che prevede cinque pattuglie della Polizia Municipale dedicate, nell’arco della giornata, al Parco delle Cascine e in particolare al giardino della Catena, al piazzale Vittorio Veneto e alle due fermate della tramvia. Un lavoro quello della Pol-Cascine, che si affianca all’attività del Reparto Antidegrado e degli altri reparti che effettuano interventi mirati come quello avvenuto stamani e che, oltre ai controlli, ha visto anche l’assistenza alle squadre di Alia impegnate nella pulizia di alcune aree del parco e sotto il ponte tranviario. In dettaglio gli agenti hanno controllato 183 persone di cui 96 stranieri: 12 le denunce di cui 2 per resistenza e rifiuto di dare generalità e 9 per violazione delle normative sull’immigrazione. Per quanto riguarda la droga, gli agenti hanno denunciato un pusher, sequestrato sostanze stupefacenti tra cui 22 dosi di crack e 220 euro probabili provento dell’attività di spaccio. Durante l’attività di controllo nel parco è stata anche ritrovata una bicicletta risultata rubata ritrovata e quindi già restituita al proprietario. Importante anche il lavoro sul versante amministrativo. Tre gli interventi di contrasto alla vendita abusiva con un verbale elevato a un venditore senza autorizzazione e tre sequestri (un centinaio di articoli tra abbigliamento e oggettistica). Gli agenti hanno controllato 23 veicoli elevando 9 sanzioni. “I dati di questa prima settimana dimostrano il valore di questo nuovo servizio operativo della polizia municipale, che ringrazio per l’impegno e la professionalità – dichiara l’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio –. Alle Cascine non possono esserci zone franche, come in nessuna parte della città. In questi giorni sono stato più volte a trovare gli agenti in servizio e sono stato fermato dai cittadini per strada e nel parco: da loro ho ricevuto attestazioni di apprezzamento e ringraziamenti per la risposta efficace che abbiamo dato e per la presenza continua dei nostri agenti. Siamo soddisfatti che a questa iniziativa sia seguita anche quella del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che non potrà che rendere più efficace il lavoro per la sicurezza in questo quadrante. È sicuramente un impegno non banale per la polizia municipale ma rappresenta un importante tassello del più ampio piano dell’amministrazione per rendere tutto il parco delle Cascine sempre più vivibile e vissuto da parte della cittadinanza. Avanti così”.