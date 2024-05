Poker Sagginale. Supplementari decisivi

MOLINENSE

2

SAGGINALE

4

dopo i tempi supplementari

MOLINENSE: Mariani, Ceni, Baffoni, Bianchi, Grifoni (106’ Innocenti F.), Galeotti E., Pardi (39’ Salvadori), Tognaccini, Forte (65’ Guidi, 115’ Degl’Innocenti), Galeotti G., Michelassi (65’ Celli). A disp. Sieni, Filippi, Carli, Caioli. All. Cecchi.

SAGGINALE: Scarpelli, Tendi (75’ Tagliaferri F.), Maretti, Fabbiani, Paoli, Ballini (60’ Pini), Ermini, Ciolli, Casini Benvenuti (100’ Bartolacci), Susini, Gori (55’ Dreoni). A disp. Bandini, Clerico, Innocenti P., Capecchi, Corsi. All. Sansone.

Arbitro: Schinco di Arezzo (Cerofolini e Pancioni di Arezzo).

Marcatori: 17’ Maretti, 44’ Galeotti G., 54’ Galeotti E., 58’ Casini Benvenuti, 92’ Dreoni, 121’ Susini.

Note: espulsi 97’ Tognaccini, 120’ Bianchi; al 99’ Ermini calcia alto un rigore.

CALDINE (Fiesole) - Allo stadio Poggioloni il Sagginale di Alfredo Sansone supera la Molinense dopo i tempi supplementari e si aggiudica la finale dei play-off nel Girone I della Seconda Categoria. I giochi non sono ancora fatti, ovviamente, ma la determinazione messa in campo con la Molinense, una formazione che ha fatto tribolare molti, nel corso della stagione regolare del campionato, lascia davvero ben sperare il Sagginale, che in rimonta ha prima pareggiato e po conquistato la finale nei tempi supplementari.

Ma torniamo all’inizio, nella prima frazione dei tempi regolamentare vantaggio dei mugellani con Maretti al 17’ e pareggio della squadra allenata da Fabian Cecchi al 44’ con Gioele Galeotti.

Nella ripresa va avanti la Molinense al 54’ con Emanuele Galeotti e pareggia la squadra di Sansone al 58’ con Casini Benvenuti. Si va ai tempi supplementari. Al 92’ segna Dreoni per il Sagginale, che fallisce anche un rigore al 99’ con Ermini (tiro alto). La Molinense finisce in nove per le espulsioni di Tognaccini (sul fallo da rigore) e di Bianchi. Al 121’ chiude i conti Susini.