Poggio Valicaia. Parco riaperto

Apre il parco di Poggio Valicaia. Da aprile a ottobre 2024, il parco in collina è disponibile per tutti i cittadini. Fino alla fine del mese, l’apertura è fissata sabato domenica e festivi dalle 9 alle 19. A maggio invece la chiusura sarà alle 20. L’apertura da maggio a settembre è prevista da martedì a domenica, festivi inclusi, dalle 9 alle 20 salvo iniziative speciali che sono organizzate per il cartellone degli eventi estivi comunali. Il parco è anche museo di Arte Ambientale, espressione di un’innovativa forma artistica che punta a riscoprire l’ambiente naturale attraverso le arti plastiche. L’obiettivo è sperimentare soluzioni di arte e architettura del paesaggio al fine di valorizzare questo patrimonio, conferendogli una dimensione culturale contemporanea e allargandone al tempo stesso l’utenza già consolidata.