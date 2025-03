Poesie ed esposizioni. Il calendario di marzo

Al Circolo degli Artisti ‘Casa di Dante’ di Firenze continuano gli appuntamenti di poesia e letteratura organizzati da Pianeta Poesia, in sinergia con la Società delle Belle Arti - Circolo degli Artisti ‘Casa di Dante’. L’11 marzo (ore 17) Giuseppe Baldassarre introdurrà l’incontro sul tema ’Il Valdarno nei racconti di Angelo Australi’; sarà presente l’autore, in dialogo con Paolo Gualandi e Leonello Rabatti. Il 18 marzo sarà dedicato alla presentazione del libro del sacerdote e scrittore Vincenzo Arnone: ’Lotta purificazione e contemplazione sulla scia della Bibbia e della Divina Commedia’, con interventi di Giuseppe Baldassarre e Silvia Ranzi. Per l’occasione saranno esposte una selezione di opere dell’artista Enrico Guerrini. Gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina facebook circoloartisticasadante.it.