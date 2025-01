Podismo, il Comune festeggia gli atleti fiorentini che hanno conquistato la Six star medal

Firenze, 3 gennaio 2025 - Sono le sei maratone tra le più famose e partecipate al mondo: Berlino, Boston, Chicago, Londra, New York, Tokyo. E anche tra le più desiderate. Completarne una dà diritto a una stella, collezionandole tutte si conquista la 'Six star medal', trofeo molto ambito dai runner. Stamani l'assessora allo sport Letizia Perini ha festeggiato quattro degli gli otto atleti fiorentini che nel 2024 hanno completato il circuito: Marco Griffi, Marco del Medico, Eleonora Gambineri e Marco Brazzini (gli altri sono Silvia Borselli, Franco Scarpa, Tommaso Borracci e Stefano Bacherini) in rappresentanza delle società di atletica leggera e di podismo fiorentine Assi Giglio Rosso, Il Fiorino, Luivan e Fontanina. "Avete scritto il vostro nome nella storia e fatto brillare il nome di Firenze nelle vie del mondo - ha sottolineato l'assessora Perini - non è cosa da tutti correre confrontandosi con la gara 'regina' dell’atletica leggera, accanto migliaia di atleti di tanti Paesi e di tutte le età". "Terminare una maratona - ha aggiunto l'assessora - è per moltissime persone una sfida che richiede allenamento, sacrificio e passione. Completare le sei più famose, importanti e sfidanti al mondo, lo è ancora di più: è una specie di impresa per pochissimi runner che dedicano molto del proprio tempo per conquistare questo record". Ogni anno, nel mondo, vengono organizzate più di 800 maratone, ma solo sei, appunto, rientrano nel 'World Marathon Majo'. Correndo e terminando tutte e sei le maratone si entra in un club esclusivo e si guadagna una 'Six star medal', in pratica una super medaglia gioiello, che raffigura un rilievo dello skyline di ogni città ospitante. Sono solo 870 gli atleti italiani che fino ad oggi hanno terminato il circuito mondiale: 152 donne e 718 uomini. L’Italia è terza nel mondo dopo Usa e Gran Bretagna.