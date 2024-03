Nasce il Podcast de La Nazione: notizie, storie, curiosità. I cronisti vi raccontano la città

Firenze, 28 marzo 2024 – La Nazione è ora tutta da ascoltare: diventa anche podcast per accompagnare i nostri ascoltatori ovunque e condividere notizie, informazioni e curiosità. Oltre alle notizie dell’edizione cartacea e a quelle pubblicate in tempo reale sui nostri canali online (https://wwww.lanazione.it oppure (https://wwww.lanazione.it/firenze) la redazione di Firenze avvierà dal primo aprile un podcast che sarà online due volte alla settimana - il martedì e il venerdì - e potrà essere riascoltato in ogni momento sui nostri canali web e sulle maggiori piattaforme di distribuzione.

Il progetto editoriale si chiama “Lo dice La Nazione” e affronterà, di puntata in puntata, notizie, curiosità, storie, aneddoti e spunti di riflessione su Firenze e non solo. L’obiettivo infatti è quello di raccontare la città, le città che non ti aspetti, anche oltre i confini di Firenze, attraverso le voci nei nostri cronisti dei quali pubblichiamo le foto mentre sono al lavoro, per dare un volto alle voci e alle firme che siete abituati a leggere. Per creare un rapporto più intimo ma seguendo con rigore e impegno le medesime regole di onestà e autenticità che accompagnano da sempre il legame tra il nostro giornale e i suoi lettori.

Vicende di cronaca spesso dimenticate, retroscena di cultura e spettacolo che non trovano spazio nell’edizione di carta, ma anche approfondimenti sui temi salienti e interviste con i protagonisti della città. Quelli più autentici, i fiorentini innanzitutto, perché la cronaca passa attraverso le loro voci. Ma ci sarà anche spazio per i personaggi del mondo del calcio, della sanità, della politica e della cronaca nera e giudiziaria.

Un nuovo contenitore di informazione dunque in un’epoca sempre più scandita dalla velocità, per arrivare a tutti ovunque si trovino e consentire loro non solo di leggere ma anche di ascoltare le nostre notizie e le nostre storie di cronaca.

Collegarsi sarà facilissimo: troverete sul quotidiano o sul sito online l’articolo dedicato al podcast. Basterà quindi digitare questo indirizzo – https://www.quotidiano.net/podcast/lo-dice-la-nazione – per ottenere l’elenco completo di tutte le puntate online, oppure inquadrare il Qr code che sarà pubblicato di volta in volta sulle pagine cartacee del quotidiano.

I file audio poi, come funziona per i podcast, potranno essere reperiti sulle principali piattaforme podcast direttamente dal proprio cellulare (ma anche da qualsiasi Pc o tablet) in modo da poter ascoltare le puntate in tutta comodità nel momento più indicato della vostra giornata.

Vi aspettiamo il primo aprile dunque con il primo podcast della nostra serie, dedicato a un personaggio speciale che ha acceso una Luce su Firenze.

Buon ascolto a tutti.

Con La Nazione.