Pnrr Fondi indirizzati alle scuole "Più servizi e aiuti alle famiglie"

Pioggia di finanziamenti per le scuole di Reggello: il Comune ha ottenuto dai fondi Pnrr 3.942.330 euro dedicati interamente al rinnovo dei plessi scolastici, oltre a 430 mila euro di sovvenzioni da parte del ministero. Ne beneficerà in particolare l’abitato di Cascia dove è prevista la realizzazione della nuova scuola primaria dal valore di 1,91 milioni di euro. Sarà realizzato anche il nuovo asilo nido di Prulli da 1,06 milioni di euro. Ancora nuove costruzioni sia per la mensa della scuola secondaria Massimiliano Guerri con un investimento complessivo da oltre 800 mila euro e anche della scuola dell’infanzia di Leccio da 158 mila euro. Altri 430 mila euro sono destinati a lavori di efficientamento energetico nella primaria di Leccio, la Oriani di Reggello e l’elementare di Vaggio, oltre alla materna di Cancelli. "La costruzione di nuovi plessi – dice l’assessore ai lavori pubblici Tommaso Batignani – consente la realizzazione di ambienti di apprendimento all’avanguardia. Saranno anche l’occasione per una rigenerazione urbana delle aree intorno ai nuovi plessi. La scuola diventerà un centro civico e sociale e siamo per questo molto orgogliosi dei finanziamenti Pnrr intercettati: rappresentano anche la possibilità di una maggiore offerta di servizi alle famiglie". Tutto, sia le nuove strutture che il restyling di quelle già esistenti, sarà realizzato a basso impatto ambientale ed energetico.

"Anche in tempi ordinari, le scuole efficienti consentono di migliorare la permanenza in classe per studenti e personale scolastico, ridurre le emissioni e risparmiare sui Consumi – evidenzia il sindaco Piero Giunti. Sono esigenze ancora più importanti oggi".

Manuela Plastina