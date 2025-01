Più servizi in piazza Galvani. Alla stazione una nuova farmacia

Al momento non c’è una ubicazione precisa ma una nuova farmacia, la quindicesima sul territorio sestese, nascerà nell’area della stazione ferroviaria di piazza Galvani a servizio di chi utilizza il treno per gli spostamenti quotidiani ma anche dei residenti in zona. La novità è contenuta nella revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale appena approvata dalla giunta comunale. Con l’obiettivo di migliorare la capillarità del servizio è stata messa nero su bianco, appunto, la possibilità di realizzare una nuova farmacia in zona stazione in aggiunta alle 14 già presenti tra pubbliche e private.

L’area di competenza della futura sede, che va da viale Ferraris a viale Pratese comprendendo, fra l’altro, via della Querciola e via del Soderello, è stata individuata ridefinendo la zonizzazione di tre farmacie comunali, la 2, la 6 e la 7. La nuova farmacia sarà a servizio, fra l’altro, oltre che delle centinaia di utenti della stazione anche di quelli del nuovo polo sanitario di via Tassoni, in fase di realizzazione, che si trova a poca distanza ed è facilmente raggiungibile dall’area ferroviaria.

Come previsto dalla normativa, Azienda Farmacie e Servizi Spa potrà esercitare la prelazione sulla nuova localizzazione ed è molto probabile che ciò avvenga con la nascita di una ulteriore farmacia comunale. Se però così non fosse la sede sarà disponibile per gli eventuali soggetti privati interessati.

S.N.