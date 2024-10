Più pedali, più guadagni. Pin Bike, boom di adesioni. Già percorsi 700mila km. Rimborsi per 70mila euro

Sono già 73mila euro gli incentivi maturati dai ciclisti che hanno aderito al progetto ‘Pedala, Firenze ti premia’, ideato dal Comune e partito il 3 giugno con l’obiettivo di promuovere gli spostamenti con il mezzo a due ruote. Ad oggi, fa sapere Palazzo Vecchio, sono stati 677mila chilometri pedalati, quasi 17 volte il giro del mondo, per un risparmio di Co2 pari a 103.417 chilogrammi. Il progetto si basa su un kit, realizzato da Pin Bike e su una app: visto il successo del debutto, l’amministrazione ha già acquistato un secondo lotto di kit (1.000) che dal 21 ottobre saranno distribuiti agli utenti che ne avevano fatto richiesta ed erano stati inseriti in lista d’attesa.

I kit disponibili erano 2mila, dei quali 1.900 ritirati nel giro di pochissimi giorni, con le consegne gestite dai Quartieri; 1.727 gli utenti attivi. Soltanto due kit sono stati restituiti per abbandono dell’iniziativa, altrettanti quelli sostituiti per malfunzionamento. La maggior parte degli spostamenti si sono concentrati su casa-lavoro-studio (65,33%), per una distanza media percorsa di 5,3 chilometri.

Per quanto riguarda l’età, il 40% rientra nella fascia 30-44 anni e altrettanti in quella 45-59 anni. Il 14% ha tra 21 e 29 anni e il 6% è over 60. Nello studio realizzato dagli uffici della Mobilità risulta inoltre che quasi tutti i partecipanti all’iniziativa si sono spostati in città con la bicicletta muscolare (97,04%). il restante 2,96% con quella elettrica.

"I primi quattro mesi dimostrano il grande successo anche in termini ambientali di questa iniziativa pilota su cui siamo una delle città più all’avanguardia – le parole dell’assessore Andrea Giorgio – il successo nei numeri è al di là delle aspettative, con un grande risparmio di anidride carbonica e di inquinamento. Nelle prossime settimane presenteremo altre novità e siamo al lavoro per elaborare un biciplan all’altezza delle città europee. In un nuova idea di mobilità le biciclette sono una parte fondamentale, assieme alle tranvie e ai bus, per offrire un’alternativa sicura e efficiente all’utilizzo dell’auto privata, troppo diffuso in città". Soddisfatta anche la sindaca Sara Funaro che in un post su Facebook ricorda come "ognuno e ognuna di noi può contribuire a costruire una città più verde, con una mobilità sostenibile e una qualità dell’aria sempre migliore".

Il progetto, finanziato con un milione e 200 mila euro, è una delle azioni pilota elaborata con i cittadini nell’ambito di ‘Firenze per il clima’ e rientra dell’Accordo di programma per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria stipulato tra Regione e ministero, approvato da Palazzo Vecchio. Dall’inizio del progetto, come detto, sono stati maturati premi per 73.670,10 euro, che verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei beneficiari (l’importo massimo maturabile è pari a 1,20 euro al giorno e 30 euro al mese).

Oltre a questo, ogni mese sono disponibili premi fino a 100 euro per i 200 utenti che hanno accumulato più punti in app con azioni virtuose (chilometri pedalati, partecipazione ad eventi e questionari). Ogni partecipante potrà ricevere ’regali’ aggiuntivi mensili fino a un massimo di 200 euro.

AnPassan