Più educatrici e nidi innovativi. Così i figli imparano il “distacco“

di Sandra Nistri

Come ben sanno i genitori dei bambini piccoli il momento dell’ingresso ai nidi rappresenta forse il primo distacco doloroso da mamma e papà. Distacco da preparare con un periodo di ambientamento fino ad oggi ritenuto però, da molti, troppo lungo, con relativi problemi legati al lavoro dei genitori, e con modalità magari da rivedere. Così, per venire incontro a queste esigenze, il Comune di Sesto sperimenterà nell’anno educativo che ha preso il via due giorni fa un progetto nuovo per questo aspetto che si affianca anche ad altre modifiche: "Iniziamo un anno segnato da tante novità, a partire dal rafforzamento del personale educativo con otto nuove assunzioni - sottolinea infatti l’assessore alle Politiche educative Sara Martini -. Abbiamo introdotto le sezioni eterogenee, sia in risposta ai bisogni delle famiglie e alle domande per età dei bambini sia per adeguarci alle nuove ricerche scientifiche che valorizzano le opportunità educative fra bambini di età diverse. Inoltre, nei nidi d’infanzia comunali Querceto e Pentolino è partita in questi giorni la sperimentazione dell’ambientamento ‘partecipato’: i bambini trascorrono i loro primi giorni al nido insieme ad un genitore alcune ore al giorno, pranzo compreso. Un tempo condensato durante il quale bambini e adulti conoscono e vivono insieme ambienti, tempi e relazioni del nido, acquisendo in pochi giorni fiducia e serenità. La nostra idea è quella di estendere questa modalità di ambientamento a tutti i servizi, a partire dal nuovo servizio che aprirà al Neto, coinvolgendo il personale educativo e le famiglie".

Ieri mattina l’assessore Martini ha portato il saluto dell’Amministrazione al personale educativo, alle famiglie e ai bambini del nido Alice in occasione dell’apertura dell’anno educativo: quest’anno sono 283 i bambini e bambine iscritti ai sei nidi d’infanzia comunali, di cui 123 al primo giorno assoluto. "Bentornati a quanti proseguono questo percorso e benvenuti a tutti i nuovi arrivati - sottolinea Martini -. Che sia un anno di nuovi incontri, di emozioni, di esperienze e occasioni buone per piccoli e grandi. Un grazie sincero a tutte e tutti coloro che hanno lavorato nelle settimane scorse per la riapertura dei servizi: educatrici e educatori, coordinamento pedagogico, uffici comunali. Siamo tutti impegnati a offrire servizi educativi di qualità, inclusivi, accoglienti e capaci di innovazione pedagogica".