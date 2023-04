Pittura e scultura al "Loggiato"

Il rinnovato Loggiato del Pellegrino, proprio nel cuore di Impruneta (in piazza Buondelmonti), diventato ormai la vetrina di eccellenza delle bellezze locali, fino a domani ospita una mostra speciale: riunisce le opere di pittura e scultura di artisti contemporanei, per lo più che vivono sul territorio e che si ispirano ai paesaggi imprunetini per la loro arte. L’esposizione, curata all’associazione culturale Toscana Cultura, ha coinvolto ben 55 artisti ognuno dei quali ha portato un po’ di sé a questa speciale iniziativa curata da Lucia Raveggi. L’ingresso per visitare la mostra è libero e segue gli orari di apertura dell’ufficio di informazioni turistiche: sarà dunque visitabile oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.