Faliero Sarti per Pitti Pets: gli accessori fashion per gli amici animali

Firenze, 10 gennaio 2024 – Il nome del proprio cucciolo stampato sulla copertina di misto cashmere per renderla ancora più tenera. La costumizzazione che tanto ci piace nel nostro abbigliamento dalle cifre sulla camicia alle iniziali sulla borsa contagia anche gli accessori per i nostri amici animali, cani in primo luogo. A loro e ad un po' di sana vanità ha pensato Monica Sarti, imprenditrice e direttore creativo delle sciarpe Faliero Sarti che debutta a PittiPets alle Costruzioni Lorenesi, settore ancora di nicchia ma emergente che si affianca a Pitti Uomo 105 con una serie di marchi già iconici.

Come Faliero Sarti per Pitti Pets: lo storico brand toscano di foulard e sciarpe conferma la strategia di diversificazione della sua gamma e presenta una linea di collari, guinzagli, foulard e copertine e annuncia l'importante partnership con con il brand Malucchi, azienda specializzata in accessori di lusso per il mondo pets - per la produzione dei collari e guinzagli disponibili in diversi pattern e colori. Da questa collaborazione nascono preziosi set coordinati che uniscono artigianalità, qualità ed eleganza. Le piccole bandane sono tagliate dai tessuti deadstock dei foulard in 100% seta Cinzia e Cinzietta, due modelli evergreen caratterizzati dall'iconica stampa firmata Faliero Sarti, scelta questa che si inserisce nel percorso di sostenibilità etica e ambientale del brand. Le copertine in misto cashmere sono disponibili in quattro varianti colori con la possibilità di customizzare la creazione con l'immagine oppure con il nome del proprio cucciolo.