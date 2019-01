Firenze, 6 gennaio 2019 - Un episodio dai contorni ancora da chiarire ha fatto scattare, l’altro pomeriggio, un allerta ‘persona armata di pistola’. Erano le 17,30 circa quando l’operatore della centrale del 113 ha chiamato prima due, poi tre volanti e le ha inviate al capolinea del ‘23’ in via di Sorgane. «Attenzione massima allerta a tutto il personale: indossare le protezioni e silenzio radio assoluto: persona armata di pistola».

Non avendo ancora dettagli sulla vicenda in atto il capo centrale ha correttamente e prudentemente obbligato i colleghi a indossare i giubbotti antiproiettile e riferire subito alla centrale interrompendo tutte le altre comunicazioni radio come prevede la procedura. Oltre alla Volanti del territorio in via di Sorgane si è precipitata di corsa anche l’unità operativa antiterrorismo, quella conosciuta e addestrata dai Nocs come ‘Uopi’.

Una speciale unità dotata di armi ‘pesanti’ e di regole d’ingaggio utili in funzione anti terrorismo. L’operazione era scattata facendo intervenire un sacco di agenti su richiesta di un 18enne, che ha contattato il 113 riferendo che un 16enne che lui in qualche modo avrebbe conosciuto almeno di vista, lo aveva minacciato. La minaccia era arrivata al punto che il ragazzo gli aveva detto di avere un’arma addosso e che l’avrebbe usata contro di lui. Anche se in verità, si è scoperto dopo, quella pistola la presunta vittima del presunto aggressore non l’aveva assolutamente vista. Insomma il sedicenne non l’aveva mostrata. Poi si era allontanato a bordo di un’auto a bordo della quale ci sarebbero state altre persone, forse tre.

Le volanti e l’unità Uopi ha effettuato una attenta ricerca in zona, praticamente Firenze Sud e viale Europa, sono state passate al setaccio ma senza successo. Poi la polizia ha rintracciato il minore e ha perquisito anche la sua abitazione alla ricerca della famigerata pistola. Secondo quanto riferito dalla polizia però non è stata comunque trovata alcuna arma. Al momento nessuno risulta che gli agenti abbiano denunciato né il giovane identificato né altre persone che sarebbero state presenti al fatto. Le indagini però sono ancora in corso.

am ag