Pista per gli skateboard, pronti via

di Manuela Plastina

Per tre mesi, l’arena del giardino dei Ponti nel cuore di Bagno a Ripoli diventerà un punto di ritrovo e divertimento per tutti gli appassionati di skateboard. A partire da marzo, l’area sarà infatti attrezzata con strutture prese temporaneamente a noleggio dal Comune per rispondere a una richiesta arrivata direttamente dai ragazzi, anche attraverso la Consulta dei giovani di Bagno a Ripoli: avere una pista dove correre e fare acrobazie con lo skate. Nell’arena saranno sistemati rampe, muretti e rail per eseguire salti e trick. Saranno personalmente alcuni skater ripolesi a controllare il montaggio delle strutture che però a fine maggio dovranno andarsene per lasciare il posto al chiosco che anima le estati del capoluogo. Ma, promette l’amministrazione comunale, se questa fase sperimentale avrà successo e i giovani apprezzeranno e cureranno questa area pensata apposta per loro, allora lo skatepark potrebbe diventare una struttura fissa in un luogo adeguato e accessibile tutto l’anno. "Abbiamo ascoltato i ragazzi e questo loro desiderio, facendolo diventare realtà – sottolinea l’assessore alle politiche giovanili Francesco Pignotti -. Sarà uno spazio per gli skater, ma anche un nuovo luogo di aggregazione, inclusione e socialità per tutti giovani non solo del nostro Comune". L’inaugurazione, i primi di marzo, sarà abbinata a una festa organizzata col supporto della cooperativa sociale Coop.21, impegnata nella promozione di progetti e iniziative per i più giovani.