Piscina coperta È boom di iscritti "Una sfida ripagata dai cittadini"

Tempo di bilanci per la stagione invernale della piscina di Lastra a Signa, iniziata a ottobre 2022 grazie ai lavori effettuati dal Comune per l’installazione di una tensostruttura a copertura della vasca.

In questi mesi l’impianto ha registrato oltre 1400 iscritti ai corsi e alle attività, con tanti frequentatori e utenti da Lastra a Signa e da fuori Comune.

I corsi più frequentati sono stati quelli di acquagym, ginnastica adattata Afa, scuola nuoto e nuoto libero. Sono stati inoltre attivati corsi di discipline nuove per la zona, come pallanuoto e nuoto sincronizzato che hanno riscosso un buon successo (ad esempio nuoto sincronizzato ha un gruppo di 15 bambine). In questo momento la piscina è chiusa per lo smontaggio della copertura e i lavori di manutenzione e pulizia: riaprirà il 1° giugno, mentre il 5 giugno ripartiranno i corsi, stavolta all’aperto. L’impianto ospiterà infine i centri estivi promossi insieme a Iride Srl dal 12 giugno. "Siamo molto soddisfatti della prima stagione invernale – hanno detto il sindaco Angela Bagni e il vicesindaco Leonardo Cappellini – il progetto della copertura era una sfida che i cittadini hanno ripagato come ci aspettavamo". Soddisfazione anche per il presidente di Iride Alessandro Marchi. "Seppur in un primo anno sperimentale e i costi dell’energia – ha affermato – non possiamo che essere contenti".

Li.Cia.