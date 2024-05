Pioggia, Fiorentina e concerto: rischio caos traffico a Campo di Marte

Firenze, 2 maggio 2024 – La pioggia. La semifinale di andata di Conference League della Fiorentina. Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Tutto insieme, tutto in contemporanea. Per questo oggi a Campo di Marte il rischio caos dal punto di vista del traffico è altissimo. E le condizioni meteo non invitano certo all'ottimismo. Facciamo un po' di ordine. Stasera allo stadio Franchi, con inizio alle ore 21, si gioca la semifinale di andata tra Fiorentina e Club Brugge. La gara è uno spartiacque per i viola e per la qualificazione all'Europa della prossima stagione (se i viola vincono la manifestazione accedono direttamente all'Europa League). Per questo c'è grande attesa e la prevendita sta andando bene. Ci saranno, come minimo, 25mila spettatori. Sempre alle 21 è in programma il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Mandela Forum. I provvedimenti di circolazione previsti per la partita comporteranno la revoca del parcheggio straordinario in piazzale Campioni del ’56 e l’accesso agli altri posteggi previsti in caso dei concerti. Dagli organizzatori del concerto è stato predisposto un piano speciale di collegamenti con il treno da e per Campo di Marte. È evidente che la giornata sarà complicata. Per la partita è bene ricordare che stamani in piazza Berlinguer, viale Fanti interno (dietro Misericordia San Pietro Martire), viale Paoli, viale Valcareggi, viale Nervi e piazzale Campioni del '56, ci sono divieti di sosta e transito. Previsti anche divieti di sosta e di transito dalle 14 in via Ridolfi (tra viale Strozzi e piazza Indipendenza) e piazza Indipendenza (corsia di collegamento tra via Ridolfi e via Ventisette Aprile). I tifosi ospiti potranno accedere alla fan zone in piazza Indipendenza, dalle ore 16 (e fino alle 19).