Pinocchio Live Jazz col nuovo sestetto dei Roots Magic

I Roots Magic sono diventati un sestetto e con la nuova formazione presentano in concerto stasera alle 21.45 al Pinocchio Live Jazz di Firenze il nuovo album "Long old road" , appena uscito per l’etichetta portoghese Clean Feed records. Alberto Popolla al clarinetto e clarinetto basso, Eugenio Colombo al flauto e al sax soprano, Errico De Fabritiis al sax alto e baritono, Francesco Lo Cascio al vibrafono e alle percussioni, Gianfranco Tedeschi al contrabbasso e Fabrizio Spera alla batteria. La formazione, che per la terza volta si esibisce sul palco di viale Giannotti, ha un repertorio che prosegue un avvincente indagine sull’universo del blues e delle sue molteplici trasformazioni. Un repertorio che si dipana tra composizioni originali e rivisitazioni di brani di figure significative della tradizione afroamericana come Bessie Smith e Muhal Richard Abrams, e omaggi a scrittori e attivisti come Toni Morrison e Benjamin Zephania.

Giovanni Ballerini