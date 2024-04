Alleanza ampia per Pignotti: Italia Viva fa coalizione col Pd a Bagno a Ripoli

Bagno a Ripoli (Firenze), 05 aprile 2024 – Italia Viva si allea col Pd a Bagno a Ripoli: il partito a cui ha aderito un anno e mezzo fa il sindaco uscente Francesco Casini, esce allo scoperto e appoggia il candidato Francesco Pignotti, già vincitore delle primarie Dem. Sarà dunque appoggiato da sei forze politichedivise in tre diverse liste: quella del Pd, la civica denominata Sinistra e Ambiente per Bagno a Ripoli e una lista unica che riunisce Italia Viva, Azione, +Europa e Partito Socialista Italiano.

Soddisfazione di Pignotti per “uno schema di alleanza ampia che prima di tutto è la rappresentazione di un centrosinistra unito, in grado di dare voce a tutte le sensibilità politiche che si riconoscono nel campo progressista, mettendo da parte le differenze e unendo gli intenti per raggiungere il massimo risultato nel migliore dei modi”.

L’obiettivo, si legge in una nota della coalizione, “è portare la candidatura di Francesco Pignotti a vincere già al primo turno e a dare a Bagno a Ripoli un nuovo sindaco forte, sostenuto da una coalizione più ampia possibile che, pur nelle differenze identitarie dei singoli partiti, abbia una visione comune per il futuro del territorio”.

Ma Pignotti lascia ancora aperte le porte a eventuali nuove adesioni: “Come siamo riusciti ad unire queste sei forze politiche, rimaniamo aperti ad eventuali altri contributi da parte di chi si riconoscerà nelle nostre idee e nel nostro programma”.

Manuela Plastina