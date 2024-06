Pignotti: ecco la mia squadra. Petruzzi assessore a soli 23 anni

Tre uomini e due donne, una riconferma e 4 nuovi ingressi, ma non inattesi. Il neo sindaco 35 enne di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti schiera la sua squadra di governo. La continuità è nel volto e nelle braccia operative di Paolo Frezzi: vicesindaco uscente al fianco di Casini, al 61 enne architetto il primo cittadino affida deleghe importanti come le grandi opere infrastrutturali (che ha seguito fino ad oggi), personale, polizia municipale e rapporti con il consiglio comunale.

Come suo vicesindaco chiama invece Francesco Conti, 40 enne già presidente del consiglio comunale uscente, a cui affida le deleghe di scuola, sport, associazioni, ambiente e transizione ecologica, società partecipate. Il più giovane assessore è il 23 enne e studente universitario (ormai quasi alla tesi) Corso Petruzzi. Cinque anni fa fu eletto in una lista civica come consigliere più giovane: era appena maggiorenne. Oggi entra in giunta in quota Italia Viva, di cui è il coordinatore comunale, nonché leader di preferenze della lista Bagno a Ripoli al centro. A lui Pignotti affida le deleghe dei lavori pubblici, mobilità, politiche giovanili, biblioteca e transizione digitale.

E fin qui tutto come prevedibile. Anche sulle due componenti femminili della giunta Pignotti dice di essere sicuro della sua scelta da tempo: Sandra Baragli, 61 anni, consigliere comunale Pd di lunga data sarà alla guida il sociale, casa, lavoro, diritti, politiche di genere e partecipazione. A Paola Nocentini, 68 anni, vengono affidate le deleghe a bilancio, sviluppo economico, attività produttive, turismo e cultura. Pignotti tiene per sé le deleghe a governo e cura del territorio, protezione civile, Pnrr e sicurezza. Sia Petruzzi che Nocentini erano stati eletti consiglieri; entrando in giunta lasciano il posto ai primi dei non eletti, rispettivamente a Riccardo Forconi (Bagno a Ripoli al centro) e Sandra Mazzi (PD).

"Il nostro sarà un lavoro di squadra e rappresenteremo tutti i cittadini – assicura il neosindaco -. Ho chiesto ai miei assessori tempo, dedizione e passione: son sicuro che rispetteranno l’impegno preso. Ogni tre mesi faremo una riunione tra giunta, dirigenti e operativi per fare il punto e aggiornare la nostra programmazione".