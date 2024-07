Pieraccioni, lo sketch contro il volano alle Olimpiadi: “Ci sono troppe discipline, aboliamolo”

Firenze, 30 luglio 2024 – Non poteva mancare lo sketch di Leonardo Pieraccioni sulle Olimpiadi. Il comico fiorentino ha pubblicato su Instagram un video in cui, dal divano di casa, se la prende (scherzosamente e in un fiorentino strettismo) con i Giochi Olimpici e in particolare contro “il volano” (il badmington, ndr).

"Io non voglio fare polemica sulle Olimpiadi – la premessa di Pieraccioni smentita un secondo dopo –, però mi sembra ci siano un po’ troppe discipline. Via… forza… Il volano, la disciplina del volano… Con quelle racchettine da spiaggia”…

Lo sketch di Leonardo Pieraccioni su Instagram: "Alle Olimpiadi ci sono troppe discipline, come il volano"

"Che poi son partite che durano 12-13 ore – scherza ancora il comico – perché se uno è bravo non è possibile che il volano cada a terra. Io li vedo proprio che hanno sbagliato sport. Lasciamo tutto il resto, ma escludiamo il volano dalle Olimpiadi – conclude il comico – poi fate come volete...”.