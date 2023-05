Piazza Matteotti C’è il progetto per la rinascita

Piazza Matteotti, entro la fine della legislatura il progetto per ridare centralità all’area commerciale. Con il completamento della semi pedonalizzazione in via Aleardi, diventa essenziale sistemare la passeggiata commerciale e venire incontro alle tante richieste dei commercianti della zona. E l’ipotesi, al vaglio degli uffici per la progettazione, è stata anche discussa e condivisa con i commercianti della zona.

Piazza Matteotti è stata rimessa a posto durante il mandato del sindaco Giovanni Doddoli, ormai oltre 20 anni fa. Parte del progetto, soprattutto per quanto riguarda la viabilità e le aree di sosta, deve essere modificato. "L’idea – ha detto il vicesindaco, Andrea Giorgi – è quella di allargare il marciapiede della piazza (lato Cabiria) in modo da poter creare una sorta di continuità con l’asse urbano da piazza della Resistenza fino all’ultima area dello shopping cittadino, ossia quella ottocentesca del vecchio comune. Contemporaneamente proveremo a recuperare nuovi spazi parcheggio risagomando il marciapiede opposto, ossia quello su piazza Piave. Il tutto ovviamente senza abbattere alberi". In piazza Matteotti, dopo la crisi arrivata con la pandemia, stanno riaprendo nuove attività più legate all’alimentare. Ma anche per i nuovi valgono le stesse esigenze. L’area è attualmente troppo isolata dal resto della città, e dal vero centro commerciale, tra via Pascoli e piazza della Resistenza.

Piazza Matteotti è il cuore della Scandicci ottocentesca, ma con lo spostamento verso piazza della Resistenza del traffico e della mobilità, anche il commercio ne è rimasto penalizzato. L’asse urbano è stato un’intuizione importante per il distretto commerciale intorno al nuovo palazzo comunale e all’area di piazza del mercato. Ma per i ritardi nel completamento (il primo embrione, quello di via Pascoli è stato inaugurato nel 2005) sicuramente piazza Matteotti è stato lo spazio che ha subito di più in negativo le conseguenze di questo progetto.

La progettazione assorbirà i prossimi mesi, ma sicuramente gara d’appalto e cantieri arriveranno all’inizio della prossima consigliatura. Il progetto si aggiunge ai lavori per le opere pubbliche di rigenerazione urbana finanziate con i fondi Pnrr, che prevedono, nella zona di San Giusto, la riqualificazione della passerella e degli argini lungo la Greve, anche sul lato di via Allende, un’anello sportivo, un campo da calcio negli impianti sportivi del quartiere e l’area esterna del plesso scolastico della Spinelli. L’investimento complessivo per la realizzazione delle opere pubbliche è di 2,7 milioni così suddivisi.

Fabrizio Morviducci