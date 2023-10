Piazza del Duomo infestata dai grilli. L’esperto: "Colpa dei cibi e del clima mite"

FIRENZE

Se non fosse per gli austeri marmi di Santa Maria del Fiore parrebbe di trovarsi in un campo fiorito, una sera verso l’imbrunire. E a giudicare dal frinir dei grilli potrebbe essere davvero così. Ma a risvegliarci dal sogno di una notte di mezza estate è il caos della centralissima piazza di Firenze: i turisti che scattano le foto, i locali all’aperto, monopattini e taxi in grande quantità, il presidente della Regione, Eugenio Giani che esce da palazzo Strozzi Sacrati. E in effetti è veramente così, seppur surreale: tutta l’area del Duomo di Firenze è invasa dai grilli.

Ma come è stata possibile questa infestazione davvero molto fiorentina, visto che tra le varie ipotesi della nascita della celebre festa del Grillo (che si celebra da tempo immemorabile per l’ascensione) c’è anche quella che vorrebbe un’analoga invasione alla fine del 1500? Lo abbiamo chiesto a Marco Tarducci, biologo esperto di infestazioni di insetti nocivi nelle aree abitate.

"I grilli – dice – sono arrivati a Firenze da un paio d’anni. Probabilmente erano su qualche mezzo di consegna delle merci. Hanno trovato un habitat favorevole, probabilmente per tutte le sostanze zuccherine gettate a terra o nei cassonetti della spazzatura sparsi per la piazza. Cibo facile, anfratti a volontà tra le pietre. E’ evidente che si sono trovati bene. Quest’anno, complice il clima mite abbiamo registrato un aumento esponenziale del numero di esemplari che sono in piazza". Perché con il caldo in autunno sono rimaste anche le zanzare, ad esempio che anche a Firenze stanno dando del filo da torcere a residenti e turisti.

Ma per i grilli il risultato anche acustico è innegabile. Di giorno il frinire è evidente anche se coperto dal brusio di fondo delle persone, dalla musica dei locali dal passaggio dei mezzi.

Di notte invece prende il sopravvento. I grilli si fanno sentire davvero. Come una sorta di rivincita: ingabbiati per anni, maltrattati o tenuti reclusi nelle case per il divertimento dei piccoli fiorentini, i grilli alla fine si sono vendicati prendendo il controllo della più bella piazza del centro della città.

Fabrizio Morviducci