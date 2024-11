Piazza Cavour, cantiere al tramonto. Duecentomila euro per finire i lavori

La percezione è che stia finendo un’epoca. L’epoca dei ritardi infiniti nella sistemazione delle piazze pubbliche che ha segnato il governo della città di Sandro Fallani, decretata da un atto di indirizzo della nuova giunta che ha acquistato arredi urbani, giostrine e altri oggetti d’uso pubblico destinati alle aree dove c’erano i cantieri incompiuti: piazza Cavour a San Giusto, e piazza Repubblica nel cuore del corso pedonale cittadino.

Il costo complessivo è stato fissato in 200mila euro: saranno acquistati nuovi arredi e attrezzature ludiche e sportive per varie aree del territorio comunale. In piazza Cavour, i cui lavori di riqualificazione si avviano a conclusione, saranno installate nuove panchine, fioriere con sedute, tavoli per il gioco degli scacchi. Gli altri interventi contenuti nell’atto di indirizzo riguardano piazza Repubblica, dove è previsto il completamento dell’area a giardino con installazione di sedute e panchine aggiuntive; l’area verde di via Torricelli, con la risistemazione del campo da calcio con nuove attrezzature, porte e rete parapalloni; il parco Ilaria Alpi, dove è allo studio la realizzazione di un campo per il gioco del basket, da valutare in base agli spazi disponibili. Tra gli obiettivi dell’amministrazione, quello di uniformare gli arredi urbani presenti sul territorio, soddisfacendo al contempo le esigenze pratiche dei cittadini, dando vita a spazi quanto più possibile inclusivi e accoglienti, che siano in grado di favorire la socializzazione e il benessere. A seguire l’intervento è l’assessore con delega a Parchi e Verde urbano, Saverio Mecca. "Sono interventi – ha detto - che si inseriscono in un programma di riqualificazione dei giardini e dei parchi del Comune, insieme a un piano di riqualificazione dello spazio pubblico per renderlo più sicuro, fruibile e salutare".

A San Giusto sono in attesa ormai da anni della conclusione dei lavori in piazza Cavour, quello che doveva essere un viaggio nella riqualificazione del quartiere popolare si è trasformato in un incubo tra ritardi, parcheggi inesistenti, proteste, lavori sui quali si è dovuti ritornare varie volte. Ugualmente in piazza Repubblica, per la semipedonalizzazione del tratto da piazza Togliatti a via Aleardi, la conclusione dell’asse urbano. In via Torricelli invece sarà ripristinato il campetto di calcio, come promesso dall’amministrazione dopo le proteste dei residenti e le polemiche dell’opposizione.

Fabrizio Morviducci