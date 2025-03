Piazza Aldo Moro, partito il cantiere

Reggello, 13 marzo 2025 – Per circa due mesi, metà del parcheggio di piazza Aldo Moro non sarà utilizzabile: è infatti partito il cantiere per la riqualificazione dell’area. Finanziato per 200mila euro dalla Regione Toscana grazie al bando “valorizzazione e riqualificazione delle aree mercatali” e per 50mila euro da risorse proprie del Comune, il progetto “unisce innovazione, sostenibilità e attenzione per il territorio – dice l’assessore ai lavori pubblici e decoro urbano Tommaso Batignani -. Una volta ultimata, ne beneficeranno sia i cittadini e gli ambulanti che qui svolgono il mercato settimanale”.

L’intervento prevede l’installazione di nuove colonnine elettriche a servizio dei banchi del mercato, “per supportare l’uso di mezzi e attrezzature, riducendo le emissioni e promuovendo una gestione più sostenibile delle attività commerciali”. Sarà realizzato un sistema più efficiente di scarico delle acque reflue, con una gestione corretta e conforme alle normative ambientali. Verrà realizzata una nuova pavimentazione in auto bloccanti e l’intervento include anche la riqualificazione dei marciapiedi circostanti, per migliorare l’accessibilità, la sicurezza e l’estetica dell’area. Sarà inoltre installata una struttura dotata di servizi igienici “da utilizzare per la vendita, l’esposizione o punto informativo per la valorizzazione dei prodotti di filiera corta - annuncia Batignani -. Piazza Aldo Moro diventerà una nuova bella area mercatale, un investimento concreto per il futuro della nostra comunità, in un connubio tra praticità, sostenibilità e decoro urbano”.