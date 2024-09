Piano per il tram in via San Giusto. Residenti contro gli espropri

Da un lato i cittadini residenti in via San Giusto e via Masaccio che continuano nella loro protesta contro il passaggio della tramvia. Dall’altro il Partito democratico che ieri ha presentato una mozione da discutere in consiglio comunale in cui fa una serie di proposte "per il miglioramento del tracciato finale della linea 4 che da Firenze arriverà a Campi". E se i residenti in via San Giusto alzano la voce contro gli espropri, una decina, che il passaggio di tram e rotaie dovrebbe comportare, il Pd riporta il dibattito sul piano politico, ‘difendendo’ al tempo stesso tutti i cittadini coinvolti dalla realizzazione del progetto. Nella mozione a firma del consigliere Lorenzo Loiero, infatti, il Partito democratico impegna sindaco e giunta "a valutare, anche con l’ausilio delle commissioni competenti, il mantenimento del progetto originario con una variante in grado di superare le criticità, in particolare il superamento del passaggio fra le scuole di via Prunaia con la creazione di un’ampia area pedonale, che rappresenterebbe un’importante e innovativa area ‘Car free’ davanti alle scuole stesse". E, per il superamento delle problematiche del giardino di piazza Aldo Moro, "un parziale arretramento del capolinea dalla zona del fontanello all’incrocio con via Buonarroti o con via Botticelli, con la creazione di un percorso pedonale verso Villa Rucellai".

P.F.N