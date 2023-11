Piano marketing territoriale. Le proposte di cittadini e imprese

Sono stati gli stessi cittadini e lavoratori a redigere con le loro proposte e indicazioni il nuovo piano marketing territoriale. Ne ha nato un ricco documento presentato in apertura del festival Autumnia, che ha l’obiettivo di rafforzare la vocazione turistica del territorio. Curato dalla società specializzata JFC per conto del Comune, la redazione del piano ha coinvolto 18 associazioni di categoria, di volontariato, culturali e di promozione sociale, 31 stakeholders turistici, 6 referenti del settore pubblico e raccolto 309 contributi tra commenti, idee e suggerimenti da parte della cittadinanza. Il quadro che ne emerge è interessante: Figline e Incisa piacciono per la loro offerta ambientale, i paesaggi e ovviamente la sua posizione geografica, strategica per la vicinanza all’Autostrada, per la linea ferroviaria e per Firenze, Arezzo e Siena. Tra le proposte che nascono dal progetto di partecipazione, c’è lo sviluppo del sistema di mobilità dolce puntando sul settore hike&bike ossia visite guidate sia a piedi che in bicicletta, ma anche la necessità di un miglioramento del trasporto pubblico: solo pochi giorni fa i sindaci del Valdarno hanno richiesto alla Regione un incontro urgente e un tavolo di lavoro per risolvere le problematiche dei pendolari sulla linea ferroviaria che ha ripercussioni anche sul turismo. La presentazione del Piano di marketing è stata l’occasione per fare il punto sullo stato di salute del turismo, tenendo conto dello stop del periodo Covid: in un raffronto tra il 2019 e il 2022, gli arrivi e le presenze salgono, nonostante qualche perdita rispetto al periodo pre-pandemia. Ma il 2023, dicono i numeri, porterà al recupero dei livelli di 4 anni fa. Ora l’obiettivo è aumentare i giorni di presenza sul territorio e la permanenza media e, di conseguenza, l’occupazione con impieghi stagionali più lunghi e stabili. Già ampliata l’offerta delle strutture ricettive e della ricettività diffusa con un +6,4 di posti letto rispetto al 2019. "Partendo dal piano marketing – annunciano il sindaco Giulia Mugnai e l’assessore al turismo Francesca Farini – tracceremo linee d’azione strategiche puntando sulle aree da rafforzare e sviluppare e sui nostri punti di forza, come l’enogastronomia e le experience, nonché gli aspetti storico-culturali verso un turismo slow".