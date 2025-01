Piagge, pestò il security di colore: condannato

FIRENZEPer vendetta, picchiò - assieme al figlio, minorenne - l’addetto alla sicurezza di colore del supermercato Conad delle Piagge che poco prima aveva bloccato la sua fidanzata per verificare uno scontrino.

Il gup del tribunale di Firenze Antonella Zatini ha condannato a quattro anni e due mesi, in abbreviato, il 51enne F.A., soggetto che in passato ha militato attivamente in Forza Nuova. Il giudice, che ha contestato l’aggravante dei futili motivi (ma non dell’odio razziale) ha disposto anche un risarcimento a favore dell’addetto alla sicurezza, un 55enne del Camerun rappresentato dall’avvocato Federico Febbo, che, in seguito all’aggressione, riportò fratture multiple, un trauma cranico facciale con una prognosi di oltre 40 giorni, problemi a un occhio. La posizione del figlio sarà invece definita dinanzi al tribunale minorile. Entrambi sono difesi dall’avvocato Neri Cappugi. I fatti risalgono al 6 settembre del 2023.

Durante un controllo a campione sugli scontrini la donna avrebbe reagito con proteste e insulti razzisti alla richiesta del vigilante della ricevuta. Dopo un’ora il marito si sarebbe presentato davanti allo store insieme a un ragazzo, invitando la guardia giurata ad uscire. Il vigilante avrebbe varcato la porta e sarebbe stato colpito alle spalle con un pugno, finendo a terra. Il 51enne avrebbe continuato a colpirlo insieme al figlio con calci e pugni per poi scappare all’arrivo dell’ambulanza. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, la polizia è riuscita a identificare i due presunti aggressori. Nel marzo scorso, l’ex militante di destra venne sottoposto anche a custodia cautelare in carcere, oggi sostituita da una misura più blanda.

ste.bro.