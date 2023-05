Petrarca.Fiv, scelti i sette finalisti dell’edizione 2023

Figline Incisa Valdarno (Firenze), 17 maggio 2023 – Ultima tappa di Petrarca.FIV, il concorso letterario arrivato alla 4° edizione: sabato 27 maggio alle 17 a Casa Petrarca sarà reso noto il vincitore tra i 7 autori arrivati alla finalissima tra gli oltre 70 partecipanti. I loro sette racconti sono stati inclusi sul volume “Le nostre impronte sul mondo”, che porta nel titolo il tema che era stato assegnato ai partecipanti. La giuria, dopo un lungo confronto, ha premiato “Campi minati” di Ilaria Petrarca, “Così in basso” di Beatrice La Tella, “La città di sotto” di Andrea Cappuccini, “La materia del Carabo” di Tommaso Lisa, “Le orme del buio” di Giulio Iovine, “Il segreto dei netturbini” di Francesco Pone e infine “Il battello di Hilde” di Alberto Grechi per la sezione speciale dedicata ai residenti di Figline e Incisa Valdarno. Il concorso letterario, promosso dal Comune con l’associazione culturale L’Eco del Nulla, è dedicato alla narrativa breve e ai racconti inediti. Dopo una scrematura iniziale da parte della redazione dell’associazione, i racconti hanno affrontato il verdetto popolare in due serate di lettura in teatro. Poi hanno passato il vaglio della giuria tecnica composta dalla scrittrice Veronica Galletta, Martin Hofer, direttore della rivista L’inquieto, Luca Verduchi, editore e editor di Alter Ego Edizioni e lo scrittore Marco Marrucci. Il volume “Le nostre impronte sul mondo” che verrà presentato proprio in occasione del gran finale a Casa Petrarca quando verrà annunciato il vincitore assoluto, che si aggiudicherà un premio in denaro di 300 euro.