Villa Vogel, petardi contro quattro anatre del parco

Firenze, 24 dicembre 2023 - Petardi contro le anatre che alloggiano nel giardino di Villa Vogel. E' quanto denunciano il capo gruppo Lega in Palazzo Vecchio Federico Bussolin, la segretaria Barbara Nannucci e il capo gruppo al Quartiere 4 Davide Bisconti. Secondo quanto ricostruito, gli uccelli sarebbero rimasti feriti. "Apprendiamo dalle segnalazioni arrivateci da cittadini residenti vicino al parco di Villa Vogel di un episodio vergognoso. I soliti bulli si sono divertiti a usare petardi contro quattro anatre. La notizia e le immagini purtroppo si trovano anche sui social network. Scene di violenza inaudita. Chiediamo subito all'amministrazione comunale ed al Quartiere 4 di provvedere a rintracciare e scovare i colpevoli di queste azioni". La zona non è nuova a episodi di violenza contro gli animali. In passato è stata segnalata, dai proprietari degli amici a quattro zampe, anche la presenza di polpette avvelenate. Sui social intanto è montata la rabbia delle persone: "Vergognatevi", "Assassini" si legge.

Bussolin, Bisconti e Nannucci, invece, chiedono al Quartiere 4 "di attivarsi subito per far installare telecamere all'interno del parco di Villa Vogel, soprattutto in difesa degli animali presenti. Coinvolgeremo ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, con l'obiettivo di sostenere la nostra richiesta. Non è possibile alle porte del 2024 vedere certe immagini così cruente".